Klagenfurterin will bei Staatsmeisterschaften Rekorde knacken

Die U20-Meisterin möchte sich jetzt bei den Erwachsenen beweisen und ihre erste AK-Medaille holen. Außerdem hat sie ein großes Ziel: einen Rekord zu brechen.

Am kommenden Wochenende finden nämlich die Hallenstaatsmeisterschaften der heimischen Leichtathletiksaison statt. Mit der Geherin Marlen Staudacher hat der LAC Klagenfurt gute Chancen. Die österreichische U20-Meisterin über 10 Kilometer Gehen vom vergangenen Jahr möchte sich heuer bei den Erwachsenen beweisen. Außerdem hofft sie in Wien, ihre erste Medaille in der Allgemeinen Klasse zu ergattern. Sie hat zusätzlich Großes vor: Über 3000 Meter Bahngehen möchte sie die 15-Minuten-Schallmauer unterbieten (bisherige Bestleistung 15:01,01 min).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.02.2026 um 17:55 Uhr aktualisiert