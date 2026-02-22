Digital Health in Kärnten: KI & Daten revolutionieren unsere Medizin

Die Bevölkerung wird immer älter, chronische Krankheiten nehmen weiter zu und das medizinische Personal wird immer knapper. Doch die Digitalisierung bietet die Chance, das Gesundheitssystem grundlegend zu verbessern. „In diesem zukunftsweisenden Feld bündeln die Fachhochschule (FH) Kärnten und die Universität Klagenfurt nun ihre Kompetenzen“, hießt es in einer Aussendung der Universität Klagenfurt.

Auftakt für den Forschungsbereich „Digital Health“ in Kärnten

Der neue Forschungsbereich startete mit einer gemeinsamen Veranstaltung am 20. Februar 2026, zu der rund 150 Teilnehmer kamen. Die Digitalisierung bietet viele Möglichkeiten, das Gesundheitssystem heute und vor allem für die Zukunft zu stärken. Die FH und die Uni sind überzeugt, dass aber grundlegend wissenschaftliche Erkenntnisse notwendig sind, um diese Transformation zu ermöglichen. „Sie sorgen dafür, dass digitale Anwendungen nicht nur innovativ, sondern auch wirksam, sicher und ethisch vertretbar sind. Forschung ermöglicht es, neue Technologien, Management- und Kommunikationsansätze gezielt zu entwickeln, kritisch zu evaluieren und sinnvoll in bestehende Vorsorge- und Versorgungsstrukturen zu integrieren“, wird in der Aussendung erklärt. Damit soll das Fundament für eine zukunftsfähige Medizin gebildet werden.

„Digital Health“ – gemeinsam die Medizin verbessern

Mit dem gemeinsamen Forschungsbereich „Digital Health“ möchten Fachhochschule Kärnten und Universität Klagenfurt ihre Kompetenzen stärker verbinden und Synergien nutzen. „Wir können Forschung zu Unterstützungssystemen, Präventionsprogrammen und Maßnahmen der Gesundheitskommunikation einbringen, die auf psychische Gesundheit und gesundes Verhalten abzielen. Wir arbeiten an Infrastrukturen für medizinische Daten, entwickeln neue Technologien mit Künstlicher Intelligenz zum Beispiel in Verbindung mit medizinischer Bildgebung oder Robotik, und machen IT-Systeme sicherer“, erläutert Jan Steinbrener, Vizerektor für Forschung an der Universität Klagenfurt. Die Fachhochschule Kärnten kann aus ihrem Fächerportfolio ebenfalls Expertise einbringen, wie Johannes Oberzaucher, Leiter des Institute for Applied Research on Ageing (IARA) ausführt: „Wir entwickeln digitale Systeme, nutzen datenbasierte und KI-gestützte Methoden und schaffen anwendungsorientierte Lösungen, die konsequent an den Bedürfnissen der Nutzer:innen ausgerichtet sind und ein leistungsfähiges sowie zukunftsorientiertes Gesundheits- und Pflegesystem unterstützen sollen.“