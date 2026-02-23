Kilometerlange Ölspur forderte Kärntner Einsatzkräfte

Technischer Einsatz in Pörtschach am Wörthersee: Nachdem ein Fahrzeug auf einem Schotterweg die Ölwanne beschädigt hatte, zog sich eine rund 1,2 Kilometer lange Ölspur über die Strecke.

Die Freiwillige Feuerwehr musste zur vollständigen Beseitigung der Verunreinigung sogar Teile der obersten Wegschicht abtragen.

Die Freiwillige Feuerwehr Pörtschach am Wörthersee wurde gestern zu einem technischen Einsatz alarmiert. Ein Fahrzeug hatte bei der Überquerung eines Schotterweges die Ölwanne beschädigt – mit weitreichenden Folgen: Über eine Strecke von rund 1,2 Kilometern zog sich eine Ölspur.

Beseitigung der Verunreinigung

Was zunächst nach einem routinemäßigen Einsatz klang, erwies sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten als aufwendig. Der Untergrund erschwerte die Arbeiten erheblich: „Aufgrund der Beschaffenheit des Schotterweges war es erforderlich, die oberste Schicht des Weges teilweise abzutragen, um eine vollständige Beseitigung der Verunreinigung sicherzustellen“, so die Florianis in den sozialen Medien.

Mehrere Einsatzkräfte vor Ort

Neben der Feuerwehr standen auch die Polizei sowie ein privater Abschleppdienst im Einsatz. Durch das koordinierte Vorgehen aller Beteiligten konnte die Verunreinigung schließlich vollständig beseitigt werden.