Inklusive Seeblick: Luxusvilla am Wörthersee steht zum Verkauf

600 Quadratmeter Luxus auf 4.950 Quadratmetern Grund: In Kärnten steht seit Kurzem eine weitere Villa zum Verkauf. Zum Preis gibt es aber keine Informationen.

In Maiernigg am Wörthersee sorgt eine exklusive Liegenschaft aktuell für Aufmerksamkeit am Immobilienmarkt. Wer also gerade etwas zu viel beiseite liegen hat, hat nun die Chance, zuzuschlagen.

Blick auf den See

„Diese außergewöhnliche Luxusvilla liegt idyllisch auf einem malerischen Anwesen am sonnigen Südufer des Wörthersees. Die Gesamtfläche beträgt etwa 4.950 m² und besticht durch die ruhige Lage inmitten der unberührten Natur und den beeindruckenden Ausblick auf den türkisblauen Wörthersee“, heißt es im Inserat der EGGER & GRAF Immobilien GmbH auf Willhaben. Das Anwesen umfasst rund 600 Quadratmeter Wohnfläche und bietet damit reichlich Raum für luxuriöses Wohnen in absoluter Privatsphäre. Details zur genauen Raumaufteilung werden im Inserat zwar nicht angeführt, doch eines ist klar: Die erhöhte Lage garantiert einen sensationellen Blick auf den See und die umliegende Naturkulisse.

©EGGER & GRAF Immobilien GmbH/Willhaben

Preis im Premiumsegment

Was das exklusive Domizil kosten soll, bleibt allerdings offen – der Preis wird nicht genannt. Fest steht aber: Eine derart großzügige Villa in Bestlage am Wörthersee dürfte sich im absoluten Premiumsegment bewegen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.02.2026 um 07:45 Uhr aktualisiert