99er drehen Spiel: EC-KAC verliert Spitzenmatch nach Führung in Graz

Im Spitzenspiel gegen den ersten Verfolger in Graz führte der EC-KAC nach zwei Dritteln mit 2:0, doch die Graz99ers drehten im Schlussdrittel das Spiel und siegten 4:2. Damit verkürzten sie den Rückstand in der Tabelle auf nur noch einen Punkt.

Comeback im letzten Drittel

Die Partie begann zerfahren, Torchancen waren Mangelware. Erst ein frühes Powerplay brachte Struktur, doch der KAC nutzte seine Chancen effektiver: Simeon Schwinger traf nach Vorlage von Nolan Moyle zur Führung (8.). Auch das zweite Drittel blieb umkämpft, die Klagenfurter gingen mit 2:0 in Führung, doch die Grazer glichen bereits früh im letzten Drittel aus. Im Schlussabschnitt drehten die 99ers das Spiel: Kevin Conley erzielte die Führung (55.) und Josh Currie machte mit einem Empty-Net-Treffer alles klar (60.). Die Graz99ers feiern damit einen weiteren Saisonsieg und bleiben in Schlagdistanz.