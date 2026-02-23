Die McDonald’s-Filiale in der Völkermarkter Straße in Klagenfurt wird umfassend modernisiert. Nun steht fest: Ab 23. Februar bleibt das Restaurant bis 8. April geschlossen.

Seit Jahresbeginn wird die Filiale von McDonald’s in der Völkermarkter Straße in Klagenfurt grundlegend erneuert. Nach den bereits modernisierten Standorten in der Rosentaler Straße, am Heuplatz und in der Feldkirchner Straße ist es nun dieser Standort, der ein umfassendes Update erhält. Während der erste Teil der Bauarbeiten noch bei laufendem Betrieb erfolgte, wird der Umbau nun in eine intensivere Phase geführt.

Wiedereröffnungstermin steht fest

Schrittweise wurden zunächst das McCafé sowie der McDrive-Bereich außer Betrieb genommen. Ab Montag, dem 23. Februar, bleibt das Restaurant schließlich vollständig geschlossen – die Wiedereröffnung ist mit 8. April geplant. Auch im Internetbrowser wird das Restaurant bereits als „vorübergehend geschlossen“ angezeigt. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, werden im Zuge der Modernisierung sowohl der gesamte Gästebereich als auch die Küche komplett neu gestaltet. Neben einem zeitgemäßen Raumkonzept setzt man verstärkt auf nachhaltige Energie, denn das Dach soll eine PV-Anlage bekommen. Parallel dazu wird das bisherige Inventar der Filiale versteigert, wie 5 Minuten bereits berichtete. Aktuell stehen insgesamt 68 Posten zur Auktion – Interessierte können noch bis 28. Februar mitbieten.

©Screenshot aurena.at Ein Blick auf die Auktion im Jänner.

Weitere Modernisierungen sollen folgen

Die Modernisierungsoffensive soll indes weitergehen: Noch heuer ist laut Medienberichten eine Überarbeitung des Standorts in Wolfsberg geplant, danach sollen die Filialen in St. Veit an der Glan und Völkermarkt folgen. Konkrete Details zu Zeitplan und Umfang der weiteren Umbauten sind derzeit jedoch noch offen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.02.2026 um 11:50 Uhr aktualisiert