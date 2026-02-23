Unbekannter klaute Münzen aus SB-Staubsaugeranlage in Klagenfurt

Am 22. Februar wurde die SB-Staubsaugeranlage einer Tankstelle in der Innenstadt aufgebrochen. Der Täter entwendete Euromünzen – die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt, wie die LPD Kärnten berichtet.

In den frühen Morgenstunden des 22. Februar gegen 3:15 Uhr wurde in der Klagenfurter Innenstadt eine SB-Staubsaugeranlage einer Tankstelle aufgebrochen. Der bislang unbekannte Täter entwendete Euromünzen aus dem Automaten. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 059133/2585 bei der Polizeiinspektion St. Ruprechterstraße entgegen.