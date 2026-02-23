Uni Klagenfurt baut Brücke nach Kanada

Mit dem „Klagenfurt Centre for Canadian Studies“ (KCCS) sollen der wissenschaftliche und institutionelle Austausch zwischen Österreich und Kanada gestärkt und ausgebaut werden. Am Montag, den 23. Feber, wurde das neue Zentrum feierlich eröffnet. Es soll als Drehscheibe für alle kanadabezogenen Aktivitäten dienen – von Lehrveranstaltungen über Gastvorträge und Konferenzen bis hin zu Exkursionen und Austauschprogrammen für Studierende und Mitarbeitende. Beteiligt sind mehrere Institute aus Kultur-, Sozial- und Technikwissenschaften.

Zukunftsthemen im Fokus

Zu den Partnern zählen unter anderem das Wirth Institute an der University of Alberta, die Kanadische Botschaft in Wien sowie weitere Universitäten und Institutionen in Kanada. Neben Kultur und Gesellschaft stehen auch Zukunftsthemen wie Künstliche Intelligenz, Cybersecurity und digitale Medien im Fokus. Mit dem neuen Zentrum will die Universität ihre internationale Ausrichtung stärken – und sich als Brückenbauerin zwischen Österreich und Kanada positionieren.

Neue Perspektiven entwickeln

„Das Klagenfurt Centre for Canadian Studies ist mehr als ein organisatorischer Rahmen“, betont René Schallegger, Sprecher des KCCS. „Es ist eine Plattform, auf der unterschiedliche Disziplinen gemeinsam neue Perspektiven auf Kanada entwickeln – von Kultur- und Sprachwissenschaft über Medien und Gesellschaft bis hin zu Technologie und Innovation. Und Dominique Reill, Direktorin des Wirth Institute for Austrian and Central European Studies (University of Alberta), unterstrich bei der Eröffnung die Bedeutung institutioneller Partnerschaften: „Für Kanada ist das Zentrum ein sehr wichtiger Schritt, um die Beziehungen zu Europa weiter zu vertiefen und auszubauen