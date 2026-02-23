Lilihill-Razzia: Hausdurchsuchungen bei Orasch und Co.

Bei der Lilihill Group ist es Anfang Februar zu Hausdurchsuchungen gekommen – auch das Privatanwesen von Franz Peter Orasch war betroffen. Im Fokus stehen mögliche „Insich-Geschäfte“ rund um den Flughafen Klagenfurt.

Bei der Lilihill-Gruppe kam es am 4. Feber zu mehreren Hausdurchsuchungen – auch das Privatanwesen des Lilihill-Chefs Franz Peter Orasch wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsucht, wie zuerst von der regionalen Investigativplattform mediapartizan.at berichtet und auf Anfrage von 5 Minuten von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt bestätigt wurde.

Freunderlwirtschaft bei Lilihill?

Aber der Reihe nach: Auslöser für die Razzia ist weiterhin der Bericht des Landesrechnungshofs von 2025, wie die Staatsanwaltschaft gegenüber 5 Minuten bestätigte. Dieser hatte die Vorgänge rund um den Flughafen Klagenfurt während der Lilihill-Ära überprüft. Im Fokus stehen mögliche sogenannte „Insich-Geschäfte“. Konkret geht es um den Verdacht, dass unter der operativen Führung von Lilihill Aufträge vom Flughafen an andere Firmen derselben Unternehmensgruppe vergeben worden sein könnten. Die Ermittler prüfen, ob dadurch ein strafrechtlich relevanter Interessenkonflikt entstanden sein könnte. In diesem Zusammenhang kam es eben am 4. Feber zu Hausdurchsuchungen.

Was sind „Insich-Geschäfte“? Von einem Insich-Geschäft spricht man, wenn eine Person bei einem Vertrag auf beiden Seiten beteiligt ist – etwa weil sie als Vertreter einer Firma handelt und gleichzeitig selbst Vertragspartner ist. Beispiel: Ein Geschäftsführer verkauft sein privates Auto an die eigene GmbH und unterschreibt den Vertrag sowohl als Privatperson als auch im Namen des Unternehmens. Solche Geschäfte sind rechtlich heikel, weil ein Interessenkonflikt entstehen kann.

„Riesige Datenmengen“

„Die Hausdurchsuchungen verliefen sehr ruhig. Es wurde an mehreren Standorten der Lilihill-Gruppe durchsucht“, erläutert die Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Dabei sind „riesige Datenmengen“ (mehrere Terabyte) beschlagnahmt worden. „Diese müssen jetzt gesichtet werden, das könnte Monate dauern“, erklärt die Staatsanwaltschaft abschließend. Für Franz Peter Orasch und weitere Beteiligte gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.02.2026 um 19:25 Uhr aktualisiert