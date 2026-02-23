Bittere Heimniederlage für Klagenfurter Kegler

Kein Kegelglück hatte der KSK Klagenfurt-Magdalensberg am 21. Feber: Mit 2:6 fuhren die Kärntner gegen den burgenländischen SKC Kleinwarasdorf eine bittere Heimniederlage ein.

Gäste konstanter und effizienter

Schon im ersten Durchgang gerieten die Kärntner deutlich ins Hintertreffen. Roman Leitner hatte gegen Balazs Rudolf – der mit 633 Kegel auch die Tagesbestleistung erzielte – keine Chance. Andrej Lahovec sorgte zwar mit einem knappen Sieg gegen Kristjan „Kiki“ Mijatovic für einen Lichtblick, doch Rafael Waldhauser musste sich ebenfalls geschlagen geben. Zur Halbzeit lagen die Hausherren bereits klar zurück. Im zweiten Umlauf konnte Dominik Konec mit starken 631 Kegel noch einmal aufzeigen und den zweiten Mannschaftspunkt holen. Doch insgesamt waren die Gäste konstanter und effizienter. Am Ende standen 3.475 zu 3.539 Kegel – und eine verdiente 2:6-Niederlage für den KSK.