/ ©BMI/Pachauer
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Beamten bei einer Verkehrskontrolle. Vor ihm steht ein schwarzes Auto mit heruntergelassenem Fenster. Der Fahrer ist nicht erkennbar. Der Polizist hält einen Führerschein in den Händen.
Der Lenker besitzt keinen Führerschein.
Klagenfurt
24/02/2026
Polizeimeldung

Führerscheinloser Lenker (23) kollidierte in Klagenfurt mit drei Autos

Ein 23-jähriger Mann fuhr ohne Führerschein den PKW eines Bekannten und verursachte einen Unfall mit drei beschädigten Fahrzeugen, wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet.

von Nico Deutscher
1 Minute Lesezeit(78 Wörter)

Am 24. Februar, gegen 3:20 Uhr, setzte ein 23-jähriger Mann aus Klagenfurt den PKW eines Bekannten ohne gültige Fahrerlaubnis in Bewegung. In der Folge kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Zwei der Wagen waren derart stark in Mitleidenschaft gezogen, dass ein Abschleppen erforderlich war. Der 23-Jährige soll laut Angaben der Polizei von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt sowie der LPD Kärnten angezeigt werden.

