Führerscheinloser Lenker (23) kollidierte in Klagenfurt mit drei Autos

Am 24. Februar, gegen 3:20 Uhr, setzte ein 23-jähriger Mann aus Klagenfurt den PKW eines Bekannten ohne gültige Fahrerlaubnis in Bewegung. In der Folge kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Zwei der Wagen waren derart stark in Mitleidenschaft gezogen, dass ein Abschleppen erforderlich war. Der 23-Jährige soll laut Angaben der Polizei von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt sowie der LPD Kärnten angezeigt werden.