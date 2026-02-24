Wegen Parkplatz: Lieferboten gingen sich in Klagenfurt an den Kragen

Streit um einen Parkplatz eskalierte: In Klagenfurt kam es am frühen Montagmorgen zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen drei Lieferanten, wie die LPD Kärnten berichtet.

Am 23. Februar gegen 7:50 Uhr kam es vor einem etablierten Unternehmen in Klagenfurt zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen drei Lieferanten. Beteiligt waren ein 43-jähriger Mann aus Moldawien, ein 50-jähriger Spanier sowie ein 50-jähriger Mann aus dem Senegal.

Auf verbalen Angriff folgte Eisenstange

Auslöser des Konflikts dürfte die Parksituation auf dem Firmengelände gewesen sein. Laut bisherigen Informationen soll der 43-Jährige mit seinem Lkw das Fahrzeug der beiden anderen Lieferanten blockiert haben. Nach einem zunächst verbalen Streit eskalierte die Situation: Der 50-jährige Spanier soll mit einer Eisenstange auf den Moldawier eingeschlagen und dabei sowohl diesen verletzt als auch dessen Lkw beschädigt haben.

Auch Sicherheitsmitarbeiter bekam was ab

Ein 56-jähriger Mann aus Klagenfurt, der das Geschehen über eine Sicherheitskamera beobachtet hatte, begab sich daraufhin auf den Parkplatz, um die Situation zu beruhigen. Dabei wurde er laut Angaben von dem 50-jährigen senegalesischen Lieferanten zu Boden gestoßen und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die beiden 50-Jährigen werden wegen des Verdachts der Körperverletzung und Sachbeschädigung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.