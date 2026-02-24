KAC trifft auf Schlusslicht: „Ganz schwierige Aufgabe“

Der KAC empfängt am Mittwoch (25. Feber) in der Heidi-Horten-Arena den Tabellenletzten HC Innsbruck. Nach der 2:4-Niederlage im Spitzenspiel gegen die Graz99ers am Sonntag wollen die Rotjacken nicht nur eine Reaktion zeigen, sondern auch die Teilnahme an der Champions Hockey League fixieren.

Tabellenführer trifft auf Schlusslicht

Trotz der Pleite in Graz bleibt der KAC Tabellenführer und hat sein Pickrecht für das Playoff-Viertelfinale bereits sicher. Die Vorzeichen stehen also günstig. Innsbruck reist hingegen als abgeschlagenes Tabellenschlusslicht nach Kärnten. Die Tiroler haben sieben Niederlagen in Folge kassiert und warten seit Anfang November auf einen Auswärtssieg. Zwar konnten die Haie in der Vergangenheit in Klagenfurt immer wieder überraschen, die aktuelle Form spricht jedoch klar für die Heimmannschaft. Auch die bisherigen Saisonduelle entschieden die Rotjacken – mit Ausnahme der spektakulären 6:9-Niederlage in Tirol – deutlich für sich.

„Wir müssen hart und konsequent sein“

Personell muss der KAC weiterhin auf mehrere Stammkräfte verzichten, unter anderem auf Jesper Jensen Aabo, Thomas Hundertpfund und Luka Gomboc. Dennoch geht Klagenfurt als klarer Favorit in die Partie, die Rotjacken lassen es jedoch nicht an Respekt vor dem Gegner fehlen: „Das Spiel am Mittwoch ist eine ganz schwierige Aufgabe, weil uns Innsbruck über die

letzten Jahre einige Punkte gekostet hat. Unser Mindset darf es nicht sein, dass wir gegen den Tabellenletzten spielen, stattdessen müssen wir hart und konsequent sein, auch simpel agieren. Wir hatten gegen die Tiroler schon zu viele Hoppalas, um mit der Einstellung in das Spiel zu gehen, dass es gegen einen Nachzügler schon funktionieren wird“, erklärt KAC-Stürmer Finn van Ee im Vorfeld der Partie.