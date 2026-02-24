Zoff um Mittelschule: „Geier hätte ,Nicht Genügend‘ verdient“

In der Klagenfurter Stadtpolitik gehen aktuell wieder einmal die Wogen hoch. Stein des Anstoßes ist diesmal die geplante Sanierung der Mittelschule St. Peter. ÖVP-Stadtrat Julian Geier veröffentlichte kürzlich ein Video in den sozialen Medien, in dem er mit SPÖ und FSP hart ins Gericht geht. Im Dezember hat die Koalition einen neuen Projekthaushalt beschlossen, mit „fatalen Konsequenzen“, wie Geier es beschreibt.

©Facebook Julian Geier In einem Facebook-Video kritisiert ÖVP-Stadtrat Julian Geier fehlende Mittel für eine Schulsanierung.

„Mir fehlen die Mittel zur Schulsanierung“

„Mir fehlen jetzt die Mittel zur Sanierung der Mittelschule St. Peter“, erklärt er in dem Video. Warum diese dringend notwendig wäre, beschreibt er in der Caption: „Undichte Fenster, kaputte Rollos und bröckelnde Decken“, sollen in der Mittelschule aktuell Stand der Dinge sein. Die dafür vorgesehenen Mittel sollen nun stattdessen für die Sanierung von Sportplätzen verwendet werden. Für Geier völlig unverständlich: „Am Ende des Tages geht die Pflicht vor der Kür. Auch wenn FSP und SPÖ mit dem Geld für die Schulsanierung der Mittelschule St. Peter lieber Sportplätze bauen möchten, stelle ich mich schützend vor die Schülerinnen und Schüler“, findet Geier deutliche Worte.

SPÖ kontert: „Da hat wohl jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht“

In einer Presseaussendung am 24. Feber reagierte der SPÖ-Gemeinderatsklub auf die Vorwürfe und weist diese entschieden zurück. „Da hat wohl jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht – oder die Unterlagen nicht gelesen. Denn wenn Stadtrat Geier behauptet, Klagenfurt hätte 0 Euro für die Schulsanierung in St. Peter vorgesehen, obwohl es tatsächlich 2,7 Millionen Euro sind, dann zeigt das vor allem eines: Er kennt den Budgetvoranschlag nicht – oder er entscheidet sich bewusst dafür, ihn zu ignorieren. Was auch immer die Gründe sein mögen: Als Lehrerin müsste ich ihm für diese Problemerörterung dennoch ein ‚Nicht genügend‘ geben“, findet SPÖ-Vizeklubobfrau Ines Domenig klare Worte.

Domenig kritisiert „falsche Behauptungen“

Insgesamt belaufen sich die geschätzten Kosten laut Domenig auf rund 27,5 Millionen Euro. Der Baustart ist für Sommer 2027 geplant, rund 700 Kinder besuchen derzeit den Standort. Eine Sicherstellung der Finanzierung stehe jedoch noch aus. Domenig wirft Geier weiters vor, „Eltern und Kinder mit falschen Behauptungen zu verunsichern“, und fordert ihn auf sich um Bereiche zu kümmern, in denen seine Arbeit „tatsächlich gefragt wäre“. Als Beispiele nennt sie mehr Tempo bei ausstehenden Grundstücksverkäufen, etwa an die Stadtwerke, um dringend benötigte Einnahmen zu lukrieren.