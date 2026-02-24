Ehemaliger Kinderarzt zeigt „Ansichten“ in Klagenfurt

In der Klagenfurter Galerie "Art Ist" wird am 28. Feber die Ausstellung "Ansichten" eröffnet. Ein ehemaliger Wiener Kinderarzt zeigt dort seine Werke,

In der Galerie ART IST am Neuen Platz in Klagenfurt eröffnet am Samstag, 28. Februar, um 14 Uhr die Ausstellung „Ansichten“ von Peter Dremsek. Der 1955 in Wien geborene Künstler war über 40 Jahre lang als Kinder- und Jugendarzt tätig. Seit rund zwanzig Jahren widmet er sich intensiv der Malerei, wobei er seinen Stil autodidaktisch weiterentwickelte. Für Dremsek haben Medizin und Kunst mehr gemeinsam, als man auf den ersten Blick vermutet: Genauigkeit, Wahrnehmung und Verantwortung spielen in beiden Bereichen eine zentrale Rolle. „Der Ausstellungstitel ,Ansichten‘ beschreibt den Weg von der Wahrnehmung zum fertigen Bild – unterschiedliche Blickwinkel, innere wie äußere Perspektiven“, heißt es seitens der Galerie Art Ist. Die Ausstellung ist bis 11. April in der Galerie in der Klagenfurter Innenstadt zu sehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.02.2026 um 18:55 Uhr aktualisiert