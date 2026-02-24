Klagenfurter Forscher entwickeln Roboter mit Fingerspitzengefühl

Ein Forscherteam rund um Hubert Zangl von der Uni Klagenfurt macht Roboter feinfühlig: Mit internationalen Partnern wurde ein Sensor entwickelt, der sogar merkt, wenn ihm etwas „aus den Fingern“ rutscht

Ein Forschungsteam rund um Hubert Zangl vom Institut für Intelligente Systemtechnologien der Universität Klagenfurt hat gemeinsam mit internationalen Partnern einen neuartigen taktilen Sensor entwickelt, der Robotergreifer deutlich sensibler macht. Die Forschungsergebnisse zur neuen Technologie namens „CapTac“ wurden kürzlich in der Fachzeitschrift „IEEE Robotics and Automation Letters“ veröffentlicht.

CapTac spürt mehr

Industrielle Greifer sind zwar meist robust, aber wenig feinfühlig. „Gerade beim Umgang mit empfindlichen, zerbrechlichen oder schwer zu fassenden Objekten stoßen herkömmliche Systeme an ihre Grenzen“, erklärt die Uni Klagenfurt in einer Presseaussendung. Genau hier soll CapTac ansetzen: Der Sensor misst nicht nur Druckkräfte, sondern auch sogenannte Scherkräfte – also seitlich wirkende Kräfte, die etwa entstehen, wenn ein Objekt zu rutschen beginnt. Dadurch kann ein Roboter erkennen, ob er ein Objekt zu stark zusammendrückt oder ob es ihm aus den „Fingern“ gleitet, und entsprechend reagieren.

Kostengünstig und leicht austauschbar

Technisch basiert das System auf einem drahtlosen, kapazitiven Sensorarray. Hubert Zangl erklärt dazu: „Diese Sensoren nutzen ein kostengünstiges Herstellungsverfahren auf der Basis von leitfähigen, flexiblen Elektroden, die in eine Silikonmatrix eingebettet werden. Die Finger des Greifers sind also weich. Kapazitive Sensoren erfassen die Verformung des Silikons, wodurch Rückschlüsse auf die Kontaktkräfte gezogen werden können.“ Die Sensorpads sind kostengünstig herstellbar, leicht austauschbar und können nicht nur in Greifern, sondern auch an anderen Stellen eines Roboters eingesetzt werden.