Neuer Versuch: Wird Hermann-Gmeiner-Straße nun doch umbenannt?

Nächste Runde im Namensstreit: Die Hermann-Gmeiner-Straße in Klagenfurt soll nun doch umbenannt werden – und diesmal steht eine Pionierin der Frauenbewegung im Fokus.

In der Kärntner Landeshauptstadt wird bekanntlich gerne diskutiert. Nach mehreren Anläufen soll nun doch die Umbenennung der Hermann-Gmeiner-Straße beschlossen werden.

Kommt die Anna-Gröger-Straße?

Zuletzt hatte der Vorschlag, die Straße nach dem Architekten Rudolf Wurzer zu benennen, keine Mehrheit gefunden: einerseits, weil diesem Kontakte zum Nationalsozialismus nachgesagt wurden, andererseits, weil erneut eine Straße nach einem Mann anstatt nach einer Frau benannt werden sollte. Am 24. Feber brachte nun Bürgermeister Christian Scheider einen neuen Vorschlag ein: Die Straße soll nach Anna Gröger benannt werden. Der Antrag wurde im Stadtsenat bereits positiv vorbesprochen und soll nun dem Gemeinderat zur endgültigen Beschlussfassung vorgelegt werden.

Anna Gröger: Frauenrechtlerin und Politikerin

Anna Gröger (1867–1961) war eine österreichische Politikerin und engagierte Frauenrechtlerin. Geboren in Mähren übersiedelte sie 1910 mit ihrem Ehemann Florian Gröger – dem späteren Kärntner Landeshauptmann – nach Kärnten. Dort setzte sie sich in der Sozialdemokratischen Partei insbesondere für das Frauenwahlrecht ein und organisierte 1911 den ersten internationalen Frauentag in Kärnten. 1918 zog sie in die provisorische Landesversammlung ein und wurde damit die erste weibliche Landtagsabgeordnete Österreichs. Später war sie auch Gemeinderätin in Klagenfurt.