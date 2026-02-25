Skip to content
Finanzreferentin Constance Mochar peilt einen Budgetbeschluss bis Ende April an.
Klagenfurt
25/02/2026
Einigung bis April?
Update-Artikel

Klagenfurter Budget vor Beschluss?

Zumindest, wenn es nach Finanzreferentin Constance Mochar (SPÖ) geht, könnte die Stadt Klagenfurt Ende April einen Budgetvoranschlag für das Jahr 2026 haben. Kritik übt wiederum Stadtrat Julian Geier (ÖVP).

Weil der Klagenfurter Gemeinderat im Dezember den Budgetvoranschlag für das Jahr 2026 einstimmig abgelehnt hat, gilt derzeit – wie schon im Vorjahr – die sogenannte Zwölftelregelung. Das heißt, jede Kostenstelle darf monatlich nur über ein Zwölftel ihres Vorjahresbudgets verfügen. Dieser ist es nun offenbar auch zu verdanken, dass ein Budgetbeschluss in greifbarer Nähe liegt. Das geht zumindest aus Medienberichten hervor.

Budgetbeschluss noch Ende April?

Durch die Zwölftelregelung und das verspätet beschlossene Budget im Juli dürfte die Stadt nämlich weit weniger finanzielle Ressourcen beansprucht haben, als erwartet. Im Gebührenhaushalt für Kanal und Müll stehen zudem rund 20 Millionen Euro an inneren Darlehen zur Verfügung. Laut Finanzreferentin Constance Mochar (SPÖ) könnte der Budgetbeschluss noch Ende April erfolgen.

ÖVP kritisiert Budgetpolitik

Ob dieser einstimmig sein wird, ist jedoch fraglich. Zumindest Stadtrat Julian Geier (ÖVP) zieht nach der dreistündigen Budgetklausur „eine mehr als nur ernüchternde Bilanz“, wie er betont. „Jedes Unternehmen müsste zusperren, wenn es so wirtschaften würde, wie es derzeit in der Landeshauptstadt der Fall ist.“ Laut ihm wurde abermals nur über kurzfristige Maßnahmen diskutiert. „Wer ein dreistelliges Millionenbudget verantwortet, muss führen können. Wenn jedoch grundlegende finanzielle Entwicklungen unterschätzt, Risiken kleingeredet und notwendige Schritte verschleppt werden, dann ist das keine Kleinigkeit mehr – dann ist das ein massives Problem für die Stadt“, so Geier. Angesichts der anhaltenden Schieflage fordert der ÖVP-Stadtrat daher Konsequenzen: „Der Rücktritt von Constance Mochar wäre in dieser Lage der ehrlichste Schritt.“

Auch GRÜNE üben Kritik

„Dass wieder nur die inneren Darlehen das heurige Budget retten sollen, ist untragbar“, betont auch Stefan Samonig, Stadtparteiobmann der Grünen Klagenfurt. „So werden weder die Finanzen der Stadt stabilisiert noch Schulen, Straßen oder Trinkwasserleitungen saniert. Und wie soll sich unter diesen Bedingungen der Bau der dringend notwendigen neuen Kläranlage ausgehen?“, fragt Samonig weiter. „Während die Infrastruktur der Stadt dahinbröckelt, lässt Bürgermeister Scheider mit Unterstützung der SPÖ ein Luxushallenbad für Spitzensportler bauen. Das ist alles andere als nachhaltige Prioritätensetzung.“

