Hallenbad-Bauarbeiten sorgen für kurzzeitige Umleitung am Südring

Im Zuge des Hallenbadbaus in Klagenfurt wird zwischen dem 26. Februar bis 3. März 2026 auch im Bereich der Fahrbahn des Südrings gearbeitet. Der Verkehr wird daher vorübergehend umgeleitet.

Wegen der Baumaßnahmen am Grundstück des zukünftigen Alpen-Adria-Hallenbades in Klagenfurt kommt es zwischen Donnerstag, dem 26. Februar, und Dienstag, dem 3. März 2026, zu Arbeiten im Bereich der Fahrbahn des Südrings. Aufgrund dessen wird in diesem Bereich eine geringfügige Umleitung über die Nebenfahrbahn eingerichtet.

So funktioniert die Umleitung am Südring Fahrtrichtung Westen: Zwischen der Leopold Wagner-Arena und dem Stadion verläuft der Verkehr auf der Spur der Gegenfahrbahn. Das Tempo ist auf 30 km/h beschränkt.

Fahrtrichtung Osten: Zwischen dem Stadion und der Leopold Wagner-Arena verläuft der Verkehr auf der dort befindlichen Nebenfahrbahn. Das Tempo ist ab der Ampel vor dem Stadion auf 30 km/h beschränkt.

Fuß-/Radweg in die Hubertusstraße: Der bereits um wenige Meter verlegte Weg direkt in die Hubertusstraße wird zwischen 26. Februar und 1. März ebenfalls gesperrt. Eine Umleitung in westlicher Richtung ist eingerichtet und beschildert.