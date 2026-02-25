Kärnten trauert um Ferdinand Cimzar.

Viele Kärntner kannten Ferdinand Cimzar für seine süßen Spezialitäten. Nun heißt es jedoch Abschied nehmen. Am vergangenen Montag, dem 23. Februar 2026, ist der Unternehmer im 76. Lebensjahr verstorben.

Im Jahr 1977 – also vor 49 Jahren – hat Ferdinand Cimzar seine Konditorei gegründet. Inzwischen kennt ihn ganz Kärnten für seine süßen Spezialitäten, darunter auch gebrannte Mandeln, Schokolade sowie glasierte Früchte. Längst führt sein Sohn Jörg Cimzar die Arbeit seines Vaters weiter.

Ferdinand Cimzar verstorben

Fast ein halbes Jahrhundert nach der Gründung seines Unternehmens ist Ferdinand Cimzar nun am Montag, dem 23. Februar 2026, für immer eingeschlafen. Seine Beisetzung findet am kommenden Samstag, dem 28. Februar 2026, um 14.30 Uhr in der Aufbahrungshalle Köttmansdorf statt. Gebetet wird am Freitag, dem 27. Februar 2026, um 18.30 Uhr.