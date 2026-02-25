Kaiser-Abschied rückt näher: SPÖ und ÖVP laden zu Pressekonferenz

„Landeshauptmannwechsel: Kärnten informiert über Fahrplan und nächste Schritte“ titelt die Pressekonferenz, welche kurzfristig für Donnerstag, dem 26. Februar 2026, einberufen wurde.

Vor wenigen Tagen platzte in Kärnten eine lang erwartete Bombe: Wie 5 Minuten exklusiv berichtete, drang das Datum des erwarteten Landeshauptmann-Wechsels an die Öffentlichkeit. Peter Kaiser (SPÖ) wird seine Amtszeit als Landeshauptmann voraussichtlich am 31. März beenden. Bereits wenige Tage später – am 2. April – stimmt der Kärntner Landtag über seinen designierten Nachfolger Daniel Fellner (SPÖ) ab.

SPÖ und ÖVP informieren über Fahrplan

Am morgigen Donnerstag, dem 26. Februar 2026, um 11 Uhr, wollen Noch-Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) und Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) im Amt der Kärntner Landesregierung über die nächsten Schritte informieren. 5 Minuten haltet euch über die Ergebnisse des Termins natürlich auf dem Laufenden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.02.2026 um 12:01 Uhr aktualisiert