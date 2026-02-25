Stadt ehrt langjährigen Nahversorger

Nach 47 Jahren im Betrieb, davon 38 Jahre als selbstständiger Fleischermeister, geht Raimund Plautz - wie berichtet - in Pension. Für seine langjährige Arbeit erhielt er nun den Ehrpfennig der Landeshauptstadt.

Für seine Verdienste und Leistungen im wirtschaftlichen Bereich – insbesondere als Lebensmittelnahversorger und Inhaber der ältesten Fleischhauerei in Klagenfurt – wurde Raimund Plautz am Mittwoch vom Bürgermeister Christian Scheider (FSP) mit dem Ehrpfennig der Landeshauptstadt ausgezeichnet. Der Stadtchef betont: „Raimund Plautz ist weit über die Grenzen der Landeshauptstadt hinaus für hervorragende Produktqualität und sein Engagement für das Fleischerhandwerk bekannt.“

Auch digital erfolgreich

Plautz ist auch seit vielen Jahren Berufsgruppenobmann, Innungsmeister der österreichischen Fleischer und Sprecher der Zunft in der Wirtschaftskammer Kärnten. Neben dem Geschäft in Klagenfurt führt er zudem noch eines in Weitensfeld. Außerdem ist es ihm gelungen, mit seinen Produkten einen florierenden Onlinehandel aufzubauen.

Frierss führt Marke weiter

Die Marke Plautz sowie die Rezepte des Betriebes werden künftig – wie berichtet – vom Fleischerfachgeschäft Frierss weitergeführt. Für das bekannte Geschäftslokal in der 10.-Oktober-Straße wird noch ein Nachmieter gesucht.