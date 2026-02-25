Skip to content
Ein Ehepaar aus Klagenfurt verlor bei einem Onlinebetrug Tausende Euro.
Klagenfurt
25/02/2026
Onlinebetrug

Kärntner Ehepaar abgezockt: KI brachte keine schnellen Gewinne

Mit KI zu hohen Gewinnen? Ein Ehepaar aus Klagenfurt glaubte an das Versprechen einer Online-Investmentplattform – und verlor mehrere Tausend Euro.

von Gerrit Tscheru
Ein Ehepaar aus Klagenfurt ist kürzlich auf einen Betrug durch eine Online-Investmentplattform hereingefallen. Am 25. Februar erstatteten die beiden Anzeige bei der Polizei. Passiert ist Folgendes: Im Internet war das Paar auf Werbeanzeigen gestoßen, die mit KI-gestützten Veranlagungen warben. Die künstliche Intelligenz sollte automatisch hohe Gewinne erwirtschaften. Das klang für die beiden verlockend und sie überwiesen mehrere Tausend Euro auf ausländische Konten. Doch schon bald folgte das böse Erwachen, denn zu einer Gewinnausschüttung kam es nie. Als sich die Klagenfurter weigerten, weiteres Geld nachzuschießen, brach der Kontakt schließlich abrupt ab, so die Polizei abschließend.

