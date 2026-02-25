15.000 Gäste erwartet: Internationales Tanzevent kommt nach Klagenfurt

Vom 1. bis 7. Juni dreht sich in Klagenfurt eine Woche lang alles um Hip-Hop, Salsa und Streetdance. Die „IDO World and European Championships“ holen in dieser Woche rund 5.000 Tänzerinnen und Tänzer aus 30 Nationen in die Kärntner Landeshauptstadt. Mit Trainern, Familien und Fans rechnet man insgesamt mit knapp 15.000 Gästen. Austragungsort sind drei Hallen der Messe Klagenfurt.

Von Hip-Hop bis zu Caribbean Dance

Getanzt wird in insgesamt elf Disziplinen. Von Hip-Hop über Bachata bis Salsa und Caribbean Dance ist alles dabei. Organisator Mathias Kunauer will Klagenfurt damit eine Woche lang zum „Hotspot der Urban-Dance-Szene“ machen. Er erklärt: „Unser Motto lautet: Let’s make Klagenfurt move!“ Die Bewerbe sind öffentlich zugänglich, getanzt wird täglich von ca. 9 bis 20 Uhr. Wer zuschauen möchte, braucht ein Ticket – die Preise sollen laut Veranstaltern „moderat“ bleiben. Zusätzlich wird es einen Livestream geben.

45.000 Übernachtungen erwartet

Für Klagenfurt bedeutet die Austragung der „IDO World and European Championships“ auch einen ordentlichen Tourismusboost und damit volle Betten. Laut Stadt werden rund 45.000 Übernachtungen erwartet. Hotels, Pensionen, Gastronomie und Handel dürften davon spürbar profitieren. Gerade zu Beginn der Sommersaison ist das für viele Betriebe ein willkommener Impuls. Tourismusreferent Julian Geier (ÖVP) zeigt sich stolz, dass gerade Klagenfurt Austragungsort dieser Tanzmeisterschaften sein wird, und spricht von einer „immensen Wertschöpfung für die Region“.