„Helfried“ lässt seine Gäste für das Glück strampeln

Am Tag des Glücks geht in Moosburg ein besonderer Talkshow-Abend über die Bühne. "Helfried" lädt die Gäste wieder in seine "strenge Kammer" ein – und lässt sie für die Beleuchtung arbeiten.

Am 20. März, dem Internationalen Tag des Glücks, wird es in Moosburg sportlich und philosophisch zugleich. Beim Campus Moosburg steigt um 19 Uhr wieder die Kult-Talkshow „Helfrieds strenge Kammer“ – diesmal dreht sich passend zum Tag alles um das große Glück.

Gäste sorgen selbst für Licht

Das Besondere: Die Gäste sitzen nicht einfach gemütlich im Sessel. Sie nehmen auf einem Hometrainer aus den 1970er-Jahren Platz und müssen zwischendurch selbst in die Pedale treten, damit das Bühnenlicht brennt. Gastgeber ist der Kabarettist Christian Hölbling, vielen besser bekannt als seine Kunstfigur „Helfried“. „Helfried ist stets gut vorbereitet und informiert, jedoch auch sehr pointiert und schlagfertig, sodass die Gespräche überraschend und witzig sind“, schildern die Veranstalter vom Verein „zumglueck.jetzt“, was das Publikum erwartet. Mit dabei sind heuer fünf Gäste aus verschiedenen Bereichen.

Diese Gäste sind dabei: Arnold Mettnitzer , Psychotherapeut und Präsident des Vereins „zumglueck.jetzt“

, Psychotherapeut und Präsident des Vereins „zumglueck.jetzt“ Renate Sandhofer , Unternehmerin mit Landesauszeichnung

, Unternehmerin mit Landesauszeichnung Hermann Koraschnig , Wirtschaftshofleiter der Marktgemeinde Moosburg

, Wirtschaftshofleiter der Marktgemeinde Moosburg Judith Glück , Forscherin an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

, Forscherin an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Daniel Welser, ehemaliger Teamkapitän der österreichischen Eishockey-Nationalmannschaft und heute Nachwuchstrainer beim EC Red Bull Salzburg

Talkshowabend mit nostalgischem Charme

Der Abend startet mit einem aktuellen Stand-up-Programm, begleitet wird die Show von einer Live-Jazzband. Am Ende singen alle gemeinsam mit „Helfried“. Angepeilt wird der Stil einer Samstag-Abend-Show mit bewusst nostalgischem Charme. Tickets sind in der Ortskernkümmerei in Moosburg sowie bei der Raiffeisenbank Moosburg-Tigring erhältlich. Reservierungen sind auch online möglich.