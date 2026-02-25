Altstadtlauf soll heuer stattfinden – aber fix ist noch nix

Am 28. Mai 2026 ist der Altstadtlauf in Klagenfurt geplant. Fix ist das Ganze aber noch nicht: Der Gemeinderat muss die Veranstaltung erst beschließen.

Der Altstadtlauf in Klagenfurt soll auch heuer wieder stattfinden, der finale Beschluss steht jedoch noch aus.

Der Altstadtlauf gilt seit Jahren als Fixpunkt im Laufkalender und lockt viele Hobbysportler ebenso an wie ambitionierte Athleten. Trotz finanzieller Schwierigkeiten soll das Laufevent auch heuer stattfinden und zwar am 28. Mai. Dies jedoch nur unter der Voraussetzung, dass der Gemeinderat zustimmt.

Kostendeckung durch Teilnehmer und Sponsoren

Sportreferentin Constance Mochar konnte erneut die Stadtwerke Klagenfurt AG als Sponsor gewinnen, wie in einer Presseaussendung der Stadt bekannt gegeben wurde. Sponsorgelder und die Startgelder der Teilnehmer sollen die Kosten für den Lauf abdecken. Ziel ist eine kostenneutrale Durchführung, um die marode Stadtkassa zu schonen. „Die finale Beschlussfassung zum Altstadtlauf muss noch durch den Gemeinderat erfolgen“, heißt es seitens der Stadt.

Breites Laufprogramm

Sportlich bleibt das Programm breit aufgestellt: Die Kleinsten starten beim Bambinilauf über 200 Meter. Für Kinder gibt es Distanzen zwischen 550 und 1.100 Metern, Schüler laufen 1.650 Meter. Dazu kommt Olympisches Gehen über 2,5 Kilometer. Die Klassiker sind wie gewohnt der 5- und der 10-Kilometer-Lauf durch die Altstadt.