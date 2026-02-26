7:2-Heimerfolg: KAC lässt Innsbruck keine Chance

Mit seinem bislang höchsten Saisonsieg, einem 7:2-Heimerfolg gegen Tabellenschlusslicht HC Innsbruck, hat sich der EC-KAC am Mittwochabend zum dritten Mal in Folge für die Champions Hockey League qualifiziert. Assistantcoach David Fischer betont: „Ich bin glücklich darüber, dass heute Spieler, die sonst nicht so im Vordergrund stehen, eine sehr gute Partie gemacht haben und stark im Umgang mit dem Puck waren. Speziell gilt das für unsere vierte Sturmlinie, die heute im Forecheck und in der Scheibenbehauptung sehr gut war.“

Für die Champions Hockey League qualifiziert

Insgesamt sei das eine gute Reaktion gewesen, auf die Niederlage am Sonntag, so Fischer. „Respekt vor unserer Mannschaft und unserer Organisation, die sich zum dritten Mal hintereinander für die Champions Hockey League qualifiziert haben. Es ist toll, in diesem Bewerb dabei zu sein und sich mit so großartigen Klubs messen zu können. Wir haben jetzt noch zwei Partien im Grunddurchgang zu absolvieren, zunächst am Freitag eine interessante in Bolzano, darauf freuen wir uns schon, das wird ein Spaß. Ein guter Abend, wir sind happy.“