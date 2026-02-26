Ehrung für 13 Jahre an Kärntens Spitze: Peter Kaiser ausgezeichnet

Landeshauptmann Peter Kaiser nahm die Auszeichnung sichtlich überrascht von Bundespräsident Alexander Van der Bellen entgegen: „Diese hohe Ehrung erfüllt mich mit großer Demut. Sie gilt nicht nur mir, sondern all jenen, die gemeinsam mit mir für unser Bundesland und unsere Republik gearbeitet haben.“ Mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich wurde ihm eine der höchsten staatlichen Auszeichnungen der Republik verliehen. Die Verleihung ist ein Zeichen der Anerkennung für 13 Jahre an der Spitze des Landes Kärnten.

©Peter Lechner, Heeresbild und Filmstelle | Hohe Auszeichnung für Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser.