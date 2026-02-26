Skip to content
/ ©Peter Lechner, Heeresbild und Filmstelle
Ein Bild auf 5min.at zeigt Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser in der Hofburg in Wien.
Am Foto: Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (v.l.)
Klagenfurt
26/02/2026
Ehrenzeichen

Ehrung für 13 Jahre an Kärntens Spitze: Peter Kaiser ausgezeichnet

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) wurde am Mittwoch das Große Goldene Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich in der Hofburg in Wien verliehen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)

Landeshauptmann Peter Kaiser nahm die Auszeichnung sichtlich überrascht von Bundespräsident Alexander Van der Bellen entgegen: „Diese hohe Ehrung erfüllt mich mit großer Demut. Sie gilt nicht nur mir, sondern all jenen, die gemeinsam mit mir für unser Bundesland und unsere Republik gearbeitet haben.“ Mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich wurde ihm eine der höchsten staatlichen Auszeichnungen der Republik verliehen. Die Verleihung ist ein Zeichen der Anerkennung für 13 Jahre an der Spitze des Landes Kärnten.

