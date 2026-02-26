Open-Mic-Session lockt Comedy-Fans nach Klagenfurt

Mutig genug? Das Humorkollektiv LachAmol lädt am Donnerstag, dem 12. März 2026, zum Comedy Open Mic ins DOCK04 Hafenstadt in Klagenfurt. Beginn ist um 20 Uhr.

„Beim Comedy Open Mic gibts keine Requisiten, kein Netz und (hoffentlich) keinen Cringe – nur pure Gags, schräge Typen und überraschend gute Pointen“, erklärt Carmen Kassekert vom Humorkollektiv LACH AMOL gegenüber 5 Minuten. Sie lädt herzlich ein vorbeizuschauen bzw. teilzunehmen. Gesucht werden acht Comedians. Anmeldungen sind per Mail unter info@lachamol.at möglich. Moderiert wird die Veranstaltung vom Klagenfurter StandUp-Comedian Gilbert Blechschmid. Der Eintritt ist frei. Gratis-Tickets sind unter www.artconnect.at/shop erhältlich.