Machtprobe am Himmel: Ryanair streicht Strecke ab Klagenfurt

Die Route von Klagenfurt nach Alicante wird gestrichen – trotz starker Nachfrage. Ryanair macht damit Druck auf die Politik: Ohne Abschaffung der Ticketsteuer gebe es keinen Ausbau in Österreich.

Die Verbindung von Klagenfurt nach Alicante (Spanien) wird eingestellt – und das trotz guter Auslastung. Für Ryanair ist der Schritt Teil einer klaren Linie: Ohne Entlastung bei der Ticketabgabe werde in Österreich nicht weiter ausgebaut. Als Gegenbeispiel nennt das Unternehmen den Flughafen in Triest. Dort stieg das Passagieraufkommen um 140 Prozent, das Streckennetz wuchs von zehn auf 27 Ziele. Ausschlaggebend seien die fehlenden Ticket- und Luftverkehrssteuern in Italien.

Investitionspaket steht bereit

Ein Investitionspaket über eine Milliarde US-Dollar für Österreich liege bereit – jedoch nur bei Abschaffung der derzeit zwölf Euro pro Ticket. Die zwölf Euro seien 25 Prozent des durchschnittlichen Ticketpreises, wie Unternehmensvertreter Andreas Gruber in Medienberichten erklärt. Auch gestiegene Flugsicherungskosten werden kritisiert. Die Botschaft an die Politik ist eindeutig: Ohne niedrigere Abgaben drohen weitere Kürzungen.