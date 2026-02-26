„Was ist da los?“: Explosion in Kärnten sorgte für Großeinsatz

Aktueller Einsatz in Maria Saal: In Karnburg kam es am späten Nachmittag zu einer Explosion in einer Garage. Die Feuerwehr ist vor Ort, ein Brand wird bekämpft.

„Hallo, wisst ihr, was da los ist? Es soll eine Explosion in Karnburg gegeben haben“, meldeten sich Leser an 5 Minuten. Die Redaktion hat bei der Landespolizeidirektion Kärnten nachgefragt, und der Vorfall wurde bestätigt: „Es hat kurz vor 17 Uhr eine Explosion in einer Garage in der Gemeinde Maria Saal gegeben.“ Den Angaben der Beamten zufolge soll es sich um eine Gasflasche handeln. Mittlerweile sei der Brand aber wieder unter Kontrolle: „Der Brand wurde bereits eingedämmt, es gibt keine Verletzten“, heißt es seitens der LPD Kärnten. Die Feuerwehren seien noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.02.2026 um 17:55 Uhr aktualisiert