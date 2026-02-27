Spitzenspiel in Bozen: KAC trifft auf den HCB Südtirol

Der EC-KAC absolviert am Freitag, dem 27. Februar 2026, sein letztes Spiel im Grunddurchgang der win2day ICE Hockey League. Die Rotjacken sind auswärts bei den Füchsen in Bozen zu Gast und wollen ihre knappe Tabellenführung verteidigen. „Der HCB Südtirol ist eine talentierte und schnelle Mannschaft, verfügt über eine gute Abwehr und starkes Goaltending. Sie sind also eigentlich uns sehr ähnlich“, erklärt KAC-Verteidiger Jordan Murray.

KAC reist zum letzten Auswärtsspiel nach Bozen

„Wir streben immer danach, unser Spiel durchzuziehen oder es zumindest dem Gegner nicht zu erlauben, das Geschehen zu diktieren“, so Murray weiter. Neben Thomas Hundertpfund und Luka Gomboc muss der KAC in Bozen allerdings auch ohne Jesper Jensen Aabo auskommen. Der Verteidiger hatte zwar bereits wieder vorsichtigen Eiskontakt, ein Einsatz in Südtirol kommt aber noch zu früh. Der gegen Innsbruck aufgrund einer leichten Erkrankung kurzfristig ausgefallene Florian Vorauer befindet sich am Weg der Besserung, ob er schon gegen den HCB in das Line-up zurückkehren wird, entscheidet die medizinische Abteilung erst.