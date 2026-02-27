Bruder bei Schießübung schwer verletzt: Schütze erhält mildere Strafe

Ein 35-jähriger Kärntner wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt. Bei einer Schießübung mit einer CO₂-Pistole hatte er 2024 seinen Bruder schwer verletzt. Nach einer Berufung wurde die Strafe nun gemildert.

Im November 2024 kam es im Bezirk Klagenfurt-Land zu einem folgenschweren Zwischenfall. Ein 35-jähriger Mann führte auf einem Privatgrundstück Schießübungen mit einer CO₂-Pistole durch. In diesem Moment trat sein 23-jähriger Bruder aus einem Nebengebäude und geriet dabei in die Schusslinie. Mehr dazu unter: Mit CO₂-Pistole: Mann verletzt bei Schießübung seinen Bruder schwer.

Am linken Auge so gut wie keine Sehkraft mehr

Eine sechs Millimeter große Metallkugel traf den jungen Mann ins linke Auge und führte zu einer schweren Verletzung. Das geht aus dem damaligen Polizeibericht hervor. Im Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt war sogar von einer „praktischen Erblindung des linken Auges auf Dauer“ die Rede. Darum musste sich der Schütze im September 2025 wegen des Vergehens der fahrlässigen Körperverletzung vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten – 5 Minuten berichtete. Im Zuge dessen wurde er nicht rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten, davon drei Monate unbedingt, verurteilt. Zusätzlich sollte der Mann ein Schmerzensgeld in Höhe von 5.000 Euro an seinen Bruder entrichten.

Milderes Urteil

Nach der Berufung des Angeklagten befasste sich nun das Oberlandesgericht Graz (OLG) mit dem Fall. Laut Medienberichten wurde das ursprüngliche Urteil dabei gemildert. Der Mann bekam eine bedingte Freiheitsstrafe von sechs Monaten.