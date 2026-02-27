Bis zu 16 Grad werden am Freitag erwartet. Damit ist offiziell Zeit für das erste Eis des Jahres: Passend dazu hat das Team der "Zia Emma Eismanufaktur" in der Herrengasse in Klagenfurt offiziell wieder geöffnet.

Früher als gewohnt, nimmt die diesjährige Eissaison in Klagenfurt Fahrt auf.

„Für uns ist die Wiedereröffnung jedes Jahr ein besonderer Moment“, erklärt Giuseppe Geracà, Inhaber der „Zia Emma Eismanufaktur“, gegenüber 5 Minuten. Das Team freut sich, wieder täglich Gäste in der Klagenfurter Innenstadt begrüßen zu dürfen. Neben bewährten Klassikern gibt es heuer im Eissalon auch neue Sorten zu entdecken. Besonders im Mittelpunkt steht die Sorte „Melody – Shall we dance?“. Sie wurde anlässlich des Eurovision Song Contests 2026 kreiert.