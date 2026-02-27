Ferlacher ist neuer Landespressesprecher der FPÖ

Ferlacher Stadtrat, Stadtparteiobmann und nun auch Landespressesprecher: Dominic Keuschnig klettert die Karriereleiter bei der FPÖ Kärnten zielstrebig nach oben.

Dominic Keuschnig ist ab sofort für die Medienarbeit und Kommunikation der FPÖ Kärnten sowie für die Vorfeldorganisationen zuständig. „In seiner neuen Funktion ist Keuschnig Ansprechpartner für Medienvertreter und koordiniert die Pressearbeit der Landespartei“, betont Landesparteiobmann Erwin Angerer. Keuschnig erklärt zu seiner neuen Aufgabe: „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und darauf, die Botschaften der FPÖ Kärnten klar, sachlich und verständlich zu vermitteln.“

Kommunikation der Landespartei wird gestärkt

Für die aktuellen politischen Themen, die Landtagsarbeit und Anfragen an Klubobmann Erwin Angerer ist – wie bisher – Elmar Aichbichler zuständig und fungiert in diesen Bereichen als Hauptansprechpartner.