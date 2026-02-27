Crowdfunding-Projekt ermöglicht Schülern eigenes TechLab

Im Rahmen der Weihnachtsaktion der Stadtwerke Klagenfurt konnten fünf neue Projekte aus der Klagenfurt-Crowd binnen kürzester Zeit erfolgreich abgeschlossen werden, darunter ein TechLab für das Alpen-Adria Gymnasiums Völkermarkt.

Die Klagenfurt-Crowd ist eine Online-Crowdfunding-Plattform, welche Vereinen hilft, gemeinnützige oder kulturelle Vorhaben zu verwirklichen. Auch 2025 sorgten die Stadtwerke Klagenfurt wieder für zusätzliche Unterstützung – mit einem Weihnachtsbonus in Höhe von 500 Euro.

Schüler bekommen eigenes TechLab

Einen davon hat sich das Alpen-Adria Gymnasiums Völkermarkt geschnappt. Mit dem Geld soll ein modernes TechLab ausgestattet werden, für Videoschnitt, Tonbearbeitung und Grafikdesign. Die Schüler sind schon gespannt auf die Produktion von Podcasts, Kurzfilmen und Spezialeffekten für die Theatergruppe. Projektstarterin und Lehrerin Jessica Aschmann zeigt sich dankbar: „Wir freuen uns wirklich sehr darüber, dass uns so viele unterstützt haben und wir unser TechLab jetzt modernisieren können.“ Rund 5.000 Euro wurden von 49 Unterstützern zusammengetragen.

Neue Automaten für den Dartverein

Auch ein weiteres Projekt, welches im Rahmen der Weihnachtsaktion einen 500 Euro STW- Bonus bekommen hat, war ein großer Erfolg. Innerhalb kürzester Zeit sammelte der Dartclub Fighting Penguins rund 4.000 Euro und kann sich somit zwei neue Dartautomaten finanzieren.