Kärntnerin wurde fast zweimal an derselben Kreuzung angefahren

Eine Kärntnerin wurde am Schutzweg der Kreuzung Lastenstraße/Gabelsbergerstraße in Klagenfurt angefahren. Nur zwei Wochen später kam es dort beinahe erneut zu einer ähnlichen Situation.

Oft geht es schneller, als man schauen kann: Blick links, Blick rechts – und dann das Unvorstellbare. Als Fußgängerin oder Fußgänger von einem Auto angefahren zu werden. Genau das ist einer 5-Minuten-Leserin aus Kärnten an einem kalten Montag Anfang Januar passiert.

Fast erneut angefahren

„Ich hatte am 12.01. einen Unfall und zwar wurde ich als Fußgängerin beim Überqueren des Schutzwegs Kreuzung Lastenstraße/Gabelsbergerstraße angefahren“, erklärte sie der Redaktion. Was folgte, waren Schmerzen, medizinische Abklärungen und anhaltende Beschwerden. Doch damit nicht genug: Nur zwei Wochen später kam es beinahe an derselben Stelle erneut zu einer gefährlichen Situation. „Ich musste den selben Schutzweg wieder überqueren und hätte ich nicht aufgepasst, wäre mir genau der selbe Unfall noch einmal passiert. Die Kreuzung ist so stark befahren die wenigsten möchten am Zebrastreifen anhalten. Die Autos auf der Gabelsbergerstraße von der Berufsschule 2 kommend, müssen Vorrang gewähren und stehen dementsprechend lange an der Kreuzung, wenn dann mal „frei“ von Autos ist, schießen die Linksabbieger los, ohne zu kontrollieren, ob jemand auf dem Schutzweg ist“, schilderte sie.

„Schmerzfrei bin ich noch lange nicht“

Besonders haarsträubend sei die Situation laut der Leserin für junge Menschen: „Dort laufen viele Kinder und Schüler herum. An dieser Kreuzung muss unbedingt etwas passieren, damit der Verkehr geregelt wird.“ Auch gesundheitlich kämpft die Frau weiterhin mit den Folgen des Unfalls: „Ich habe schwere Prellungen auf der rechten Seite und hatte noch ein CT des Beckens und der LWS. Schmerzfrei bin ich noch lange nicht.“

Sicherheit an der besagten Stelle ausbaufähig?

Die Redaktion wandte sich in weiterer Folge an die Stadt Klagenfurt und stellte eine umfassende Anfrage. Konkret wurde gefragt, welche verkehrstechnischen Maßnahmen oder Kontrollen an der Kreuzung Lastenstraße/Gabelsbergerstraße aktuell beziehungsweise künftig vorgesehen sind, um die Sicherheit von Fußgängern zu gewährleisten. Zudem wollte man wissen, ob konkrete Pläne bestehen, die Kreuzung zu entschärfen. Auch wurde nachgefragt, ob der Stadt Unfall- oder Beinahe-Unfalldaten für diese Kreuzung vorliegen und wie diese bei der Planung möglicher Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt werden. Bislang liegt dazu noch keine Antwort seitens der Stadt vor.