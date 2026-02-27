Klagenfurt: In diesem Teil wird das Fernwärmenetz weiter ausgebaut

Am 9. März beginnen die Arbeiten an der Erweiterung des Fernwärmenetzes und der Modernisierung des Strom- und Telekomnetzes im Bereich Ausstellungsstraße und Rosentalerstraße. Daher kommt es auch zu Verkehrsbehinderungen.

Die Stadtwerke Klagenfurt (STW) nehmen österreichweit eine echte Vorreiterstellung ein, wenn es um die emissionsfreie Versorgung mit Fernwärme geht, heißt es in einer Aussendung. In den vergangenen Jahren ist es gelungen, den Anteil der Fernwärme aus Biomasse auf über 90 Prozent zu steigern. Jetzt folgt der nächste logische Schritt: Das Netz im Bereich der Ausstellungsstraße und der Rosentaler Straße wird weiter massiv ausgebaut.

Startschuss für die Bauarbeiten im März

Lange dauert es nicht mehr, bis die Bagger anrollen: Am 9. März 2026 starten die Arbeiten zur Netzerweiterung. Dabei geht es aber nicht nur um die Wärmeversorgung. Im selben Aufzug modernisieren die Stadtwerke auch gleich das Strom- und das Telekomnetz in diesem Bereich. Damit wird die Infrastruktur unter der Straße auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

Das müssen Verkehrsteilnehmer wissen

Aufgrund der Arbeiten kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Um diese jedoch so gering wie möglich zu halten, werde das Projekt in drei Abschnitten durchgeführt. Zuerst wird von der Kreuzung Ausstellungsstraße/Valentin-Leitgeb-Straße bis zur Rosentaler Straße gearbeitet. Danach folgt die Querung der Rosentaler Straße, wobei immer mindestens eine Fahrspur pro Richtung frei bleibt. Im letzten Schritt wird die neue Infrastruktur auf Höhe der Hausnummern 12 und 14 verlegt.

Infos für Anrainer und voraussichtliches Ende

Für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer wird eine sichere Umleitung direkt an der Baustelle eingerichtet. Die betroffenen Anrainer werden zudem persönlich und per Infoschreiben über die Details informiert. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mai 2026 dauern. Die Stadtwerke Klagenfurt bitten alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die notwendigen Maßnahmen.