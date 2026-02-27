„Rotjacken“ müssen Heimniederlage gegen Bozen einstecken

Gleich zu Spielbeginn zeigt der EC KAC Tempo. Es folgen ausgeglichene Torabschlüsse, auch die Südtiroler kommen besser in das Spiel. Eine sehr gute Chance kann KAC-Crack Finn van Ee nicht verwerten. Mit 0:0 ging es dann in die erste Pause.

Nach Overtime

In der 26. Spielminute gelingt den Klagenfurtern ein Tor. Der Torschütze: Mathias From. Es folgen Strafen auf beiden Seiten. Dann in Minute 39 fiel der Ausgleich für die Südtiroler, womit es auch schon in die zweite Pause geht. Beide Mannschaften haben immer wieder gute Chancen um die Führung zu übernehmen. Doch es mag kein Tor gelingen, weshalb es in Klagenfurt auch in die Overtime ging. Zunächst überstand der EC KAC eine 3:4-Unterzahl, doch dann schafft es Bozen ein Tor zu erzielen und somit die Partie für sich zu entscheiden.