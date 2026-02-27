„Rotjacken“ feiern Auswärtssieg in Bozen

Die Rotjacken waren heute auswärts bei den Füchsen in Bozen zu Gast und wollen ihre knappe Tabellenführung verteidigen. Die Klagenfurter haben am Mittwoch die direkte CHL-Qualifikation geschafft.

Führung in Bozen

Das erste Drittel verlief sehr ausgeglichen. Die Füchse sind etwas mehr im Scheibenbesitz. Mit 0:0 ging es dann in die erste Pause. Dann zu Beginn des Mitteldrittels, in der 24. Minute, jubelt der EC KAC. Der Torschütze: Jan Mursak. Und die Klagenfurter legen auch gleich in Minute 35 nach. Dieses Mal war es Matt Fraser, der die Kärntner zum 0:2 schießt, und das schien ihm nicht genug, denn kurz vor Ende des zweiten Drittels landet er den nächsten Treffer. Mit einem Spielstand von 0:3 ging es dann in die letzte Pause.

Schlagabtausch im letzten Drittel

Die Füchse wollen aufholen und erzielen in Minute 42 ihr erstes Tor (Mantenuto). Dann waren wieder die „Rotjacken“ am Zug. Dieses mal war es Simeon Schwinger, der die Führung ausbaut. Die Südtiroler kämpfen weiter und verkürzen auf 2:4. Und noch einmal bauen die Klagenfurter ihre Führung aus. Fabian Hochegger trifft zum 2:5. In der vorletzten Spielminute kommen die Südtiroler nochmals zurück und erzielen ihr drittes Tor. Doch der EC KAC jubelt ein sechstes Mal (Simeon Schwinger). Somit feiern sie einen 3:6-Auswärtserfolg.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.02.2026 um 22:24 Uhr aktualisiert