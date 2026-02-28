Schlag ins Gesicht: Auseinandersetzung in Klagenfurt eskaliert

In der Nacht auf Samstag gerieten in der Klagenfurter Innenstadt ein 20- und ein 27-jähriger Mann aneinander. Die Polizei musste einschreiten.

Im Bereich einer bekannten Ausgehmeile in Klagenfurt kam es in der Nacht auf Samstag zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. „Im Zuge des Vorfalls erlitt der 20-Jährige durch einen Schlag ins Gesicht Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt gebracht“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Heiligengeistplatz. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Vorfall bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.