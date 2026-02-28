Manfred Jantscher bleibt ÖAAB-Obmann in Klagenfurt

Der ÖAAB Klagenfurt hat bei seinem Bezirkstag den bisherigen Obmann Manfred Jantscher erneut in seiner Funktion bestätigt. Damit bleibt er weiterhin an der Spitze des Österreichischen Arbeitnehmerbundes im Bezirk Klagenfurt.

Gemeinsam mit einem neu aufgestellten Bezirksvorstandsteam will der ÖAAB Klagenfurt im Jahr 2026 verstärkt wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Akzente setzen. „Wir wollen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Netzwerk dienen, um gemeinsam für die Menschen in unserer Stadt etwas zu bewegen“, betont Obmann Manfred Jantscher. Ein zentrales Anliegen des ÖAAB Klagenfurt ist die nachhaltige Stärkung des Wirtschaftsstandortes Klagenfurt. „Ich freue mich auf die weiterhin gute Zusammenarbeit mit ÖAAB“, erklärt Julian Geier Stadtparteiobmann der Klagenfurter Volkspartei. Mit „Treffpunkt.ÖAAB“ etabliert der Arbeitnehmerbund in Klagenfurt außerdem ein regelmäßiges Veranstaltungsformat, das als Plattform für Austausch, Vernetzung und inhaltliche Diskussion dienen soll.

