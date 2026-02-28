Skip to content
/ ©LPD Kärnten/Just
Ein Bild auf 5min.at zeigt Honorarkonsul Raul-Şerban Arabagiu, Landeshauptmann Peter Kaiser, Außenminister Mihai Popșoi und Botschafterin Viktoria Rosa.
Am Foto: Honorarkonsul Raul-Şerban Arabagiu, Landeshauptmann Peter Kaiser, Außenminister Mihai Popșoi und Botschafterin Viktoria Rosa (v.l.)
Klagenfurt
28/02/2026
Arbeitsgespräch

Delegation aus Moldau zu Gast in Kärnten

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser empfing am Freitag den Außenminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten der Republik Moldau, Mihai Popșoi, zu einem Arbeitsgespräch in Klagenfurt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) stellte der Delegation Kärnten als Wirtschafts-, Bildungs- und Lebensstandort vor. Außenminister Mihai Popșoi hob die sehr gute Beziehungen mit Österreich hervor. Die Verbindung zu Kärnten besteht beispielsweise über eine Gemeindepartnerschaft mit Neuhaus. Begleitet wurde der Außenminister von Botschafterin Victoria Roșa und Honorarkonsul Raul-Şerban Arabagiu.

Landeshauptmann spricht sich für EU-Beitritt aus

Das zwischen Rumänien und der Ukraine gelegene Land strebt derzeit den Beitritt zur Europäischen Union an. „Wir brauchen eine stärkere EU, um den geopolitischen Herausforderungen gemeinsam zu begegnen“, so Kaiser. Gerne unterstütze er daher die Beitrittsbestrebungen der Republik Moldau.

