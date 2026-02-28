Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser empfing am Freitag den Außenminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten der Republik Moldau, Mihai Popșoi, zu einem Arbeitsgespräch in Klagenfurt.

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) stellte der Delegation Kärnten als Wirtschafts-, Bildungs- und Lebensstandort vor. Außenminister Mihai Popșoi hob die sehr gute Beziehungen mit Österreich hervor. Die Verbindung zu Kärnten besteht beispielsweise über eine Gemeindepartnerschaft mit Neuhaus. Begleitet wurde der Außenminister von Botschafterin Victoria Roșa und Honorarkonsul Raul-Şerban Arabagiu.

Landeshauptmann spricht sich für EU-Beitritt aus

Das zwischen Rumänien und der Ukraine gelegene Land strebt derzeit den Beitritt zur Europäischen Union an. „Wir brauchen eine stärkere EU, um den geopolitischen Herausforderungen gemeinsam zu begegnen“, so Kaiser. Gerne unterstütze er daher die Beitrittsbestrebungen der Republik Moldau.