/ ©klagenfurt_elite
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Montage von zwei Fotos des Brandes.
Ein Reifenhaufen hat in Klagenfurt gebrannt, weshalb die Feuerwehr zum Löscheinsatz ausrückte.
Klagenfurt
28/02/2026
Brand

Schwarze Rauchwolken im Osten von Klagenfurt: Florianis rückten aus

Rauchwolken stiegen kürzlich im Osten von Klagenfurt auf. Wir haben nachgefragt, was es damit auf sich hat.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(77 Wörter)

Wie es von Einsatzleiter Martin Zmug von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt auf Nachfrage von 5 Minuten heißt, hat ein Reifenhaufen gebrannt. Es handelte sich dabei um ältere Reifen.

Reifen in Brand

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und die Freiwillige Feuerwehr Haidach rückten zum Löscheinsatz aus. „Die Reifen wurden mit Wasserschaum benetzt“, heißt es von Zmug weiter. Der Einsatz konnte dann nach rund 20 Minuten schon wieder beendet werden.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine große Rauchwolke.
©klagenfurt_elite |
Heute kam es am frühen Nachmittag zu einer starken Rauchentwicklung im Osten Klagenfurts.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Brand.
©klagenfurt_elite |
Zwei Feuerwehren rückten zum Löscheinsatz aus.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.02.2026 um 15:08 Uhr aktualisiert
