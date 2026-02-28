/ ©klagenfurt_elite
Schwarze Rauchwolken im Osten von Klagenfurt: Florianis rückten aus
Rauchwolken stiegen kürzlich im Osten von Klagenfurt auf. Wir haben nachgefragt, was es damit auf sich hat.
Wie es von Einsatzleiter Martin Zmug von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt auf Nachfrage von 5 Minuten heißt, hat ein Reifenhaufen gebrannt. Es handelte sich dabei um ältere Reifen.
Reifen in Brand
Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und die Freiwillige Feuerwehr Haidach rückten zum Löscheinsatz aus. „Die Reifen wurden mit Wasserschaum benetzt“, heißt es von Zmug weiter. Der Einsatz konnte dann nach rund 20 Minuten schon wieder beendet werden.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.02.2026 um 15:08 Uhr aktualisiert
