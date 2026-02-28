„Rotjacken“ wollen auch die Capitals vom Eis fegen

Um ihren aktuellen ersten Tabellenplatz zu verteidigen und auch endgültig zu fixieren, benötigen die Rotjacken in dieser Begegnung gleich viele Punkte wie die Graz99ers im Parallelspiel bei den Black Wings Linz.

Letztes Spiel im Grunddurchgang

Der EC-KAC fuhr am Freitagabend einen wichtigen 6:3-Auswärtssieg beim HCB Südtirol ein und verteidigte damit seine Tabellenführung. Mit dem bereits 17. Erfolg in der Fremde im Grunddurchgang stellten die Rotjacken ihren Vereinsrekord (aus der Spielzeit 2020/21) ein. Schon vor der letzten Runde steht fest, dass Klagenfurt zum Ende der Regular Season gegen zehn von zwölf ICE-Gegnern eine positive Saisonbilanz vorzuweisen haben wird, nur gegen Graz und Salzburg hatte der Rekordmeister bislang in Summe das Nachsehen. Um die Tabellenführung zu behaupten und im dritten Jahr in Folge als Erstplatzierter in die Playoffs zu gehen, benötigt der EC-KAC im abschließenden Heimspiel gegen Wien gleich viele Punkte wie die Graz99ers in ihrer Auswärtspartie in Linz.

Personalsituation

Zum Grunddurchgangs-Kehraus fehlen dem EC-KAC Verteidiger Jesper Jensen Aabo (angeschlagen) sowie die Langzeitverletzten Thomas Hundertpfund und Luka Gomboc. Goalie Florian Vorauer, der die beiden bisherigen Partien in der laufenden Woche aufgrund einer leichten Erkrankung verpasst hatte, kehrte am Samstag wieder in das Eistraining zurück und steht für das Spiel gegen die Vienna Capitals zur Verfügung. Alle anderen Kaderspieler sind einsatzfähig, sodass bei den Skatern von einem sehr ähnlichen Lineup wie beim Auswärtssieg in Bolzano/Bozen am Freitagabend auszugehen ist. Von den in Summe 30 eingesetzten Cracks des EC-KAC werden nach aktuellem Stand nur sechs – die Verteidiger Tobias Sablattnig und Thimo Nickl sowie die Stürmer Simeon Schwinger, Finn van Ee, Raphael Herburger und Matt Fraser – alle Grunddurchgangspartien 2025/26 bestritten haben.