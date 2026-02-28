Skip to content
Dreiste Diebe plünderten nicht nur Lebensmittel in einem Klagenfurter Restaurant, sie stahlen auch Bargeld.
Klagenfurt
28/02/2026
Im Restaurant

Einbrecher schlagen sich den Bauch voll und klauen Bargeld

Diese "Gäste" haben nicht gezahlt, im Gegenteil, sie haben auch noch Bargeld mitgehen lassen, doch nicht ohne sich vorher noch an den Speisen eines Restaurants in Klagenfurt bedient zu haben.

Nach einem nächtlichen Einbruch in ein Klagenfurter Lokal ließen sich unbekannter Täter das Essen schmecken. Ein teurer Beutezug. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Restaurant. Mit einem noch nicht identifizierten Werkzeug brachen sie eine Nebeneingangstür auf und gelangten so ins Innere des Lokals.

Mehrere tausend Euro Schaden

Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen dem gestrigen Freitagabend, 22 Uhr, und dem heutigen Samstagvormittag, ca. 10.25 Uhr. Sie bedienten sie sich an den Vorräten des Hauses und konsumierten Speisen. Doch beim Essen blieb es nicht: Die Unbekannten ließen zudem weitere Lebensmittel sowie Bargeld mitgehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

