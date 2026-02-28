Bergrettung Klagenfurt lädt wieder zu legendärem Tourenskibewerb

Am 7. März 2026 geht der Vertatschakarlauf im Bodental in die nächste Runde. Bei diesem Kärntner Skitouren-Kultbewerb gewinnt nicht der Schnellste, sondern wer das beste Zeitgefühl beweist.

Der legendäre Tourenskibewerb in den Karawanken findet heuer zum 55. Mal statt und die Bergrettung Klagenfurt lädt alle begeisterten Wintersportler zu einem ganz besonderen Tag im Schnee ein. Am Samstag, dem 7. März 2026, verwandelt sich das Bodental wieder in den Schauplatz für den Vertatschakarlauf.

Hier zählt das Gefühl statt „Raserei“

Das Besondere am Bewerb: Man muss kein Profi-Athlet sein, um ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Bei diesem Rennen gewinnt nämlich nicht automatisch der Schnellste. Entscheidend ist die Durchschnittszeit aus Aufstieg und Abfahrt. Wer dieser Zeit am nächsten kommt, schnappt sich den Sieg. Das macht den Lauf zum perfekten Event für ALLE – egal, ob du ambitionierter Sportler bist oder lieber ein genussorientierter Tourengeher.

Strecke und Wertung

Der Aufstieg erfolgt vom Bodenbauer (1.003 Meter) auf den Vertatschakarsattel (1.840 Meter) und anschließend die Abfahrt ins Tal. Entlang der Strecke kontrollieren Posten die verpflichtende Skitourenausrüstung (LVS-Gerät, Schaufel, Sonde). Ein Helm ist bei der Abfahrt obligat, wird mitgeteilt. Aus den gewerteten Zeiten von Aufstieg und Abfahrt wird eine Durchschnittszeit ermittelt. Wer dieser am nächsten kommt, gewinnt den Hauptpreis. Zusätzlich werden Preise für die schnellsten, ältesten und jüngsten Teilnehmenden vergeben.

Tolle Preise und Tombola

Nach dem sportlichen Teil warten auf die Teilnehmer auch heuer wieder Top-Preise. Auch über eine große Tombola darf man sich freuen. Unter den Hauptpreisen sind richtige Schmankerln, wie zum Beispiel zwei Übernachtungen für zwei Personen im Hotel Seerose am Ossiacher See, Day Spa für zwei Personen am Feuerberg, zwei Übernachtungen für bis zu sechs Personen im Almloft Strugarjach, sowie ein Wertgutschein und weitere Preise. Vor Ort können Lose erworben werden. „Der Erlös kommt als Spende der Bergrettung Klagenfurt zugute“, heißt es weiter. Im Anschluss an die Siegerehrung findet die große Verlosung aller Startnummern statt – so haben auch jene, die bisher kein Glück hatten, noch die Chance auf besondere Preise.