Verkehrskontrolle in Klagenfurt nahm überraschende Wendung

Im Rahmen einer routinemäßigen Verkehrskontrolle im Stadtgebiet von Klagenfurt zog den Polizeibeamten plötzlich starker Cannabisgeruch in die Nase. Sofort mussten die drei Insassen des Autos aussteigen.

Eine überraschende Wendung nahm eine routinemäßige Verkehrskontrolle am Samstagabend im Stadtgebiet von Klagenfurt. „Im Zuge der Anhaltung nahmen die Beamten starken Cannabisgeruch im Auto wahr“, heißt es vonseiten der Polizei. Die drei Insassen – darunter die 19-jährige Lenkerin aus Klagenfurt, eine 19-jährige Beifahrerin aus dem Bezirk Klagenfurt und ein 18-jähriger Iraker – wurden daraufhin gebeten aus dem Fahrzeug auszusteigen.

Cannabis und Kokain sichergestellt

„Dabei ergriff der Mann sofort die Flucht.“ Laut der Polizei konnte er jedoch schon kurz darauf angehalten werden. „Bei sich trug er einen Sack mit einer größeren Menge Cannabiskraut.“ Bei der Lenkerin wurde wiederum eine geringe Menge Kokain sichergestellt, welches sie versteckt am Körper trug. „Über die Herkunft und die Besitzverhältnisse machten sie unterschiedliche Angaben“, so die Exekutive. Die Ermittlungen laufen. Die beiden werden angezeigt.