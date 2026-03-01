Schmusekatze und Wirbelwind: Tiere hoffen auf Lebensplatz

Tiere sind bekanntlich die besseren Menschen. Was gibt es also Schöneres, als mit einem tierischen Freund zusammenzuleben? Auch diese Woche haben wir wieder zwei besondere Tiere für euch, die einen Lebensplatz suchen.

Hast du ein Plätzchen für die Vierbeiner?

Im Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt warten viele Tiere sehnsüchtig auf ein Zuhause. Zwei davon dürfen wir euch auch diesen Sonntag vorstellen: die Katze Arita und Schäfer-Mischling Tasso.

Arita wünscht sich liebevolles Zuhause

Infos zu Arita weiblich

kastriert

Europäisch Kurzhaar

ca. 1 Jahr alt

Notfellchen

Arita ist ein sogenanntes Notfellchen. Die Samtpfote leidet unter chronischem Schnupfen. Daher suchen die Tierpfleger aus dem Tierschutz Kompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt ein ruhiges, aber liebevolles Zuhause für die Katze. Sie ist sehr verschmust und Menschenbezogen. Außerdem liebt sie ruhige und entspannte Momente.

©TiKo Klagenfurt Arita braucht liebevolle Fürsorge.

Tasso sucht bewegungsfreudigen Begleiter

Infos zu Tasso Männlich

kastriert

Schäfer Mischling

ca. 1 1⁄2 Jahre alt

Tasso braucht etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Auch ist der Vierbeiner manchmal etwas ungestüm und sucht daher ein strukturiertes Zuhause mit klaren Regeln. Generell ist der Schäfer-Mischling aber sehr bewegungsfreudig und lernwillig.

©TiKo Klagenfurt Tasso freut sich auf dich.

Tiere kennenlernen Die Tiere kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung kennenlernen Dienstag bis Freitag: 12.30 bis 16.30 Uhr

Samstag: 10 bis 13 Uhr