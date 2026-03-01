Skip to content
/ ©TiKo Klagenfurt
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Katze und einen Hund.
Hast du ein Plätzchen für die Vierbeiner?
Klagenfurt
01/03/2026
TiKo Klagenfurt

Schmusekatze und Wirbelwind: Tiere hoffen auf Lebensplatz

Tiere sind bekanntlich die besseren Menschen. Was gibt es also Schöneres, als mit einem tierischen Freund zusammenzuleben? Auch diese Woche haben wir wieder zwei besondere Tiere für euch, die einen Lebensplatz suchen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)

Im Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt warten viele Tiere sehnsüchtig auf ein Zuhause. Zwei davon dürfen wir euch auch diesen Sonntag vorstellen: die Katze Arita und Schäfer-Mischling Tasso.

Arita wünscht sich liebevolles Zuhause

Infos zu Arita

  • weiblich
  • kastriert
  • Europäisch Kurzhaar
  • ca. 1 Jahr alt
  • Notfellchen

Arita ist ein sogenanntes Notfellchen. Die Samtpfote leidet unter chronischem Schnupfen. Daher suchen die Tierpfleger aus dem Tierschutz Kompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt ein ruhiges, aber liebevolles Zuhause für die Katze. Sie ist sehr verschmust und Menschenbezogen. Außerdem liebt sie ruhige und entspannte Momente.

Das Bild auf 5min.at zeigt eine Katze.
©TiKo Klagenfurt
Arita braucht liebevolle Fürsorge.

Tasso sucht bewegungsfreudigen Begleiter

Infos zu Tasso

  • Männlich
  • kastriert
  • Schäfer Mischling
  • ca. 1 1⁄2 Jahre alt

Tasso braucht etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Auch ist der Vierbeiner manchmal etwas ungestüm und sucht daher ein strukturiertes Zuhause mit klaren Regeln. Generell ist der Schäfer-Mischling aber sehr bewegungsfreudig und lernwillig.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Hund.
©TiKo Klagenfurt
Tasso freut sich auf dich.

Tiere kennenlernen

Die Tiere kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung kennenlernen

Dienstag bis Freitag: 12.30 bis 16.30 Uhr
Samstag: 10 bis 13 Uhr

Spendenkonto

Austrian Anadi Bank
IBAN: AT965200000004009991
BIC: HAABAT2KXX

