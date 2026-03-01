Schmusekatze und Wirbelwind: Tiere hoffen auf Lebensplatz
Tiere sind bekanntlich die besseren Menschen. Was gibt es also Schöneres, als mit einem tierischen Freund zusammenzuleben? Auch diese Woche haben wir wieder zwei besondere Tiere für euch, die einen Lebensplatz suchen.
Im Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt warten viele Tiere sehnsüchtig auf ein Zuhause. Zwei davon dürfen wir euch auch diesen Sonntag vorstellen: die Katze Arita und Schäfer-Mischling Tasso.
Arita wünscht sich liebevolles Zuhause
Infos zu Arita
- weiblich
- kastriert
- Europäisch Kurzhaar
- ca. 1 Jahr alt
- Notfellchen
Arita ist ein sogenanntes Notfellchen. Die Samtpfote leidet unter chronischem Schnupfen. Daher suchen die Tierpfleger aus dem Tierschutz Kompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt ein ruhiges, aber liebevolles Zuhause für die Katze. Sie ist sehr verschmust und Menschenbezogen. Außerdem liebt sie ruhige und entspannte Momente.
Tasso sucht bewegungsfreudigen Begleiter
Infos zu Tasso
- Männlich
- kastriert
- Schäfer Mischling
- ca. 1 1⁄2 Jahre alt
Tasso braucht etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Auch ist der Vierbeiner manchmal etwas ungestüm und sucht daher ein strukturiertes Zuhause mit klaren Regeln. Generell ist der Schäfer-Mischling aber sehr bewegungsfreudig und lernwillig.
Tiere kennenlernen
Die Tiere kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung kennenlernen
Dienstag bis Freitag: 12.30 bis 16.30 Uhr
Samstag: 10 bis 13 Uhr
Spendenkonto
Austrian Anadi Bank
IBAN: AT965200000004009991
BIC: HAABAT2KXX