LAC-Athletin holt Silber bei Staatsmeisterschaften

Am Wochenende fand in Wien die mit der Hallenstaatsmeisterschaft der Höhepunkt der heimischen Hallenleichtathletiksaison statt.

Im Rahmen der Meisterschaft wurden auch die Titel im 3000-Meter-Bahngehen vergeben. Groß aufgezeigt hat dabei Marlen Staudacher vom LAC-Klagenfurt.

Landesrekord verbessert

Die U20-Athletin konnte erstmals eine Medaille bei den Erwachsenen erkämpfen. Mit einer Zeit von 14:58,92 Minuten holte sie sich nicht nur den Vizemeistertitel sondern blieb erstmals unter der 15-Minuten-Grenze und verbesserte dabei auch den Landesrekord der Allgemeinen Klasse.