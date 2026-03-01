Skip to content
/ ©Martina Albel
Das Bild auf 5min.at zeigt Marlen Staudacher.
Marlen Staudacher vom LAC-Klagenurt erkämpfte sich eine Silbermedaille.
Klagenfurt/Wien
01/03/2026
Marlen Staudacher

LAC-Athletin holt Silber bei Staatsmeisterschaften

Am Wochenende fand in Wien die mit der Hallenstaatsmeisterschaft der Höhepunkt der heimischen Hallenleichtathletiksaison statt.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(65 Wörter)

Im Rahmen der Meisterschaft wurden auch die Titel im 3000-Meter-Bahngehen vergeben. Groß aufgezeigt hat dabei Marlen Staudacher vom LAC-Klagenfurt.

Landesrekord verbessert

Die U20-Athletin konnte erstmals eine Medaille bei den Erwachsenen erkämpfen. Mit einer Zeit von 14:58,92 Minuten holte sie sich nicht nur den Vizemeistertitel sondern blieb erstmals unter der 15-Minuten-Grenze und verbesserte dabei auch den Landesrekord der Allgemeinen Klasse.

Das Bild auf 5min.at zeigt Marlen Staudacher.
©Martina Albel
Am Foto: Marlen Staudacher
